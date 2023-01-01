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Венская опера: Севильский цирюльник Венская опера: Севильский цирюльник
Киноафиша Фильмы Венская опера: Севильский цирюльник Венская опера: Севильский цирюльник, 2021: актеры и роли
Wiener Staatsoper: Il Barbiere di Siviglia Венская опера: Севильский цирюльник 2021 / Австрия
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Венская опера: Севильский цирюльник, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Микеле Мариотти Michele Mariotti Леопольд Кнецль Leopold Knötzl
В ролях
Хуан Диего Флорес Juan Diego Flórez Ильдар Абдразаков Ильдар Абдразаков Ildar Abdrazakov Этьен Дюпюи Étienne Dupuis Василиса Бержанская Паоло Бордонья Paolo Bordogna
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