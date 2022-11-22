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Пресловутое поколение: Зелёный слоник 2 Пресловутое поколение: Зелёный слоник 2
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Пресловутое поколение: Зелёный слоник 2, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Ярослав Октябрев — простой парень, который работает на фрилансе. Но тут судьба преподносит ему подарок — надо проконсультировать в онлайне бывшего военного с позывным «Братишка», чтобы тот забрал старые документы из заброшенного здания, и о денежных проблемах в жизни можно позабыть. Однако военный оказывается неуправляемым шизофреником, а как остепенить его, знает лишь бывший сослуживец, сумасшедший блогер Геннадий Горин. Вдобавок ко всему, заказчик начинает угрожать Ярославу расправой, если он не успеет всё сделать за пару часов. Казалось бы пустяковое задание вдруг оборачивается настоящий катастрофой, из-за которой Октябрев уже рискует потерять не только работу, но и собственную жизнь.

Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2023
Режиссер
Po98
В ролях
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Виктор Лебедев
Виктор Лебедев
Ариэль Ласкер
Александр Прохоров
Макс Орех
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пресловутое поколение: Зелёный слоник 2 1 постер
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