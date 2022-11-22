Меню
Пресловутое поколение: Зелёный слоник 2 - трейлер
Киноафиша Трейлеры Пресловутое поколение: Зелёный слоник 2. Трейлер

Пресловутое поколение: Зелёный слоник 2. Трейлер

Дата публикации: 22 ноября 2022
Пресловутое поколение: Зелёный слоник 2 – Ярослав Октябрев — простой парень, который работает на фрилансе. Но тут судьба преподносит ему подарок — надо проконсультировать в онлайне бывшего военного с позывным «Братишка», чтобы тот забрал старые документы из заброшенного здания, и о денежных проблемах в жизни можно позабыть. Однако военный оказывается неуправляемым шизофреником, а как остепенить его, знает лишь бывший сослуживец, сумасшедший блогер Геннадий Горин. Вдобавок ко всему, заказчик начинает угрожать Ярославу расправой, если он не успеет всё сделать за пару часов. Казалось бы пустяковое задание вдруг оборачивается настоящий катастрофой, из-за которой Октябрёв уже рискует потерять не только работу, но и собственную жизнь.
5.2 Пресловутое поколение: Зелёный слоник 2
Пресловутое поколение: Зелёный слоник 2 комедия, приключения, боевик, 2023, Россия
