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Глаза Отара
Glaza Otara
Глаза Отара, 2022
2022 / Россия
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Жанр:
комедия
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Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2022
Возраст
18+
Режиссер
Глеб Пирятинский
В ролях
Даниил Кушанашвили
Отар Кушанашвили
Ульяна Целоваева
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19:00
от 300 ₽
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«Глаза Отара» в кинотеатрах
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