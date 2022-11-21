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Глаза Отара
Глаза Отара
, 2022
Glaza Otara
Россия / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Даниил Кушанашвили
Daniil
Отар Кушанашвили
Otar
Ульяна Целоваева
Ulyana
Режиссер
Глеб Пирятинский
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2022
Производство
Mal de Mer Films
Другие названия
Glaza Otara, Eyes of Otar, Глаза Отара
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Место в рейтинге
Лучшие комедии
Лучшие российские фильмы
Обновлено 21 ноября 2022
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