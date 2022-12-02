Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царство против разбойников" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Глаза Отара
Glaza Otara

Глаза Отара, 2022

2022 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры Билеты от 300 ₽
Билеты от 300 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Глеб Пирятинский
В ролях
Даниил Кушанашвили
Отар Кушанашвили
Ульяна Целоваева
Все актеры и съемочная группа
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
19:00 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать

«Глаза Отара» в кинотеатрах

пт 2
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Глаза Отара»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Арбатская
2D
19:00 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Покерфейс
Покерфейс
2022, США, триллер
Чинк: Хвостатый детектив
Чинк: Хвостатый детектив
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Слон
Слон
2022, Россия, триллер, драма
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Волшебники
Волшебники
2022, Россия, фэнтези, детский
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
По-мужски
По-мужски
2022, Россия, драма, триллер
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Related video
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Приложение киноафиши