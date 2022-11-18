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Красная рубаха
Красная рубаха
Red Shirt
США / боевик / 18+
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
В ролях
Ченнинг Татум
Сценарист
Тимоти С. Саймонс
,
Мэтт Уолш
,
Бен Стиллер
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Другие названия
Red Shirt
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Обновлено 30 ноября 2022
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Новости о фильме
18 ноября 2022 15:55
Ченнинг Татум сыграет в новом фильме Дэвида Литча
Обещают кино в духе бондианы.
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