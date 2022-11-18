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Красная рубаха

Red Shirt
США / боевик / 18+

В ролях

Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Сценарист Тимоти С. Саймонс, Мэтт Уолш, Бен Стиллер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Другие названия
Red Shirt

Рейтинг фильма

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Обновлено 30 ноября 2022

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