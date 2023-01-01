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Соната
Соната, 2021: актеры и роли
Sonata
Соната
2021 / Польша
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Соната, 2021: актеры и роли
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Режиссер
Бартош Блашке
Bartosz Blaschke
В ролях
Михал Сикорски
Michal Sikorski
Малгожата Форемняк
Małgorzata Foremniak
Лукаш Симлат
Lukasz Simlat
Конрад Какол
Konrad Kąkol
Ежи Штур
Jerzy Stuhr
Ирена Мельцер
Irena Melcer
Лех Дыблик
Lech Dyblik
Гражина Собоциньская
Grażyna Sobocińska
Барбара Выпых
Barbara Wypych
Вероника Хумай
Weronika Humaj
Цезари Лукашевич
Cezary Łukaszewicz
Беата Шимшайнер
Beata Schimscheiner
Анна Кротоска
Anna Krotoska
Антонина Хороши
Antonina Choroszy
Роман Ганцарчик
Roman Gancarczyk
Каетан Вольневич
Kajetan Wolniewicz
Конрад Какол
Konrad Kąkol
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