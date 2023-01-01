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Соната Соната
Киноафиша Фильмы Соната Соната, 2021: актеры и роли
Sonata Соната 2021 / Польша
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Соната, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бартош Блашке Bartosz Blaschke
В ролях
Михал Сикорски Michal Sikorski Малгожата Форемняк Малгожата Форемняк Małgorzata Foremniak Лукаш Симлат Лукаш Симлат Lukasz Simlat Конрад Какол Konrad Kąkol Ежи Штур Jerzy Stuhr Ирена Мельцер Irena Melcer Лех Дыблик Lech Dyblik Гражина Собоциньская Grażyna Sobocińska Барбара Выпых Barbara Wypych Вероника Хумай Weronika Humaj Цезари Лукашевич Cezary Łukaszewicz Беата Шимшайнер Beata Schimscheiner Анна Кротоска Anna Krotoska Антонина Хороши Antonina Choroszy Роман Ганцарчик Roman Gancarczyk Каетан Вольневич Kajetan Wolniewicz Конрад Какол Konrad Kąkol
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