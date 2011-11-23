Новая земля, 2011

В 1594-1597 годах Баренц совершил три экспедиции в Арктику для поиска Северо-Восточного прохода в Тихий океан, открыв и описав берега Новой Земли. Во время последнего плавания корабль Баренца затёрло во льдах, и команде пришлось остаться на зимовку в условиях полярной ночи на побережье архипелага. Многие члены команды, в их числе сам Баренц, не выдержали лишений арктической зимы и погибли. Об этом путешествии повествует дневник одного из членов команды — Херрита де Фейра. Дневники де Фейра сегодня воспринимаются как источник научного материала, а голландские дети изучают историю мореплавания Баренца по гравюрам из дневника моряка.

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