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Постер фильма Новая земля
5.8
Киноафиша Фильмы Новая земля
5.8

Новая земля

, 2011
Nova Zembla
Нидерланды / драма, исторический / 18+
Постер фильма Новая земля
5.8

О фильме

В 1594-1597 годах Баренц совершил три экспедиции в Арктику для поиска Северо-Восточного прохода в Тихий океан, открыв и описав берега Новой Земли. Во время последнего плавания корабль Баренца затёрло во льдах, и команде пришлось остаться на зимовку в условиях полярной ночи на побережье архипелага. Многие члены команды, в их числе сам Баренц, не выдержали лишений арктической зимы и погибли. Об этом путешествии повествует дневник одного из членов команды — Херрита де Фейра. Дневники де Фейра сегодня воспринимаются как источник научного материала, а голландские дети изучают историю мореплавания Баренца по гравюрам из дневника моряка.

В ролях

Роберт де Хуг
Gerrit de Veer
Ян Деклер
Petrus Plancius
Дерек де Линт
Willem Barentsz
Даутцен Крус
Виктор Рейнир
Jacob van Heemskerck
Сэмми Схилт
Claes
Йохум ван дер Вуде
Тейн Куилбур
Pieter Vos
Джуда Гослинга
Laurens
Herman Egbers
Harmen
Бас Кейжзер
Kok
Мэдс Уиттерманс
Chirurgijn
Режиссер Рейну Урлеманс
Сценарист Хьюго Хейнен, Gerrit de Veer, Рейну Урлеманс
Композитор Melcher Meirmans, Мерлин Сниткер, Chrisnanne Wiegel
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 23 ноября 2011
Дата выхода
23 ноября 2011 Бельгия
24 ноября 2011 Нидерланды 12

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €7 000 000
Сборы в мире $10 987 361
Производство Eyeworks Film & TV Drama, Investment Fund Nova Zembla, Inspire Pictures
Другие названия
Nova Zembla, Conquest, Hódítás, Hòn Đảo Nova Zembla, Nova Zembla - Unbekanntes Land, Nova Zembla 3D, Novaja Zemlja, Nowa Ziemia, O Senhor dos Mares, Нова Земля, Новая земля, エンド・オブ・ザ・オーシャン　北極海と勇者の冒険, 探險先驅：衝出暴風, 航行者日記

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

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Новая земля

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