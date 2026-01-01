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Фильмография
Ян Деклер
Jan Decleir
Киноафиша
Персоны
Ян Деклер
Ян Деклер
Jan Decleir
Дата рождения
14 февраля 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.6
Характер
(1997)
7.5
Данс
(1992)
7.4
Антония
(1995)
Фильмография Ян Деклер
7.3
Уил
Wil
драма, исторический, военный
2023, Бельгия / Польша
4.5
Семья Клаусов 3
De Familie Claus 3
комедия, семейный, фэнтези
2022, Бельгия / Нидерланды
Смотреть трейлер
5.6
Семейство Клаус
De Familie Claus
комедия, семейный, фэнтези
2020, Бельгия
6.6
Сюрприз
De Surprise
мелодрама, комедия
2015, Нидерланды / Бельгия / Германия / Ирландия
Смотреть трейлер
6.7
Я и Камински
Ich und Kaminski
драма
2015, Германия / Бельгия
6.1
Полет домой
Flying Home
мелодрама, драма
2014, Бельгия / Германия
5.8
Новая земля
Nova Zembla
драма, исторический
2011, Нидерланды
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Бароны
Les barons
комедия
2009, Бельгия / Франция
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