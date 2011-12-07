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Новые парни нитро
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New Kids Nitro

Новые парни нитро, 2011

2011 / Нидерланды
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Приключения пятерых друзей продолжаются. На этот раз они были вынуждены переехать жить в трейлерный парк. Все свободное время они пьют пиво и купаются в бассейне. Ричард очень переживает за свою больную мать, которая постоянно забывает принимать лекарства. Рикерт не может жить без своего автомобиля, но после того как влюбляется в красотку Дебору, совершенно забывает про него. Кроме личных проблем, друзья по прежнему ведут разборки с парнем по имени Дейв, который буквально слетел с катушек, после страшной истории с мусоровозом. Проблем как всегда много, но они совершенно не хотят их решать. И тут в самое сердце Нидерландов падает метеорит — именно это происшествие меняет жизнь пятерых друзей...

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 7 декабря 2011
Возраст 16+
Постер фильма Новые парни нитро 2 постера
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