Новые парни нитро, 2011

Приключения пятерых друзей продолжаются. На этот раз они были вынуждены переехать жить в трейлерный парк. Все свободное время они пьют пиво и купаются в бассейне. Ричард очень переживает за свою больную мать, которая постоянно забывает принимать лекарства. Рикерт не может жить без своего автомобиля, но после того как влюбляется в красотку Дебору, совершенно забывает про него. Кроме личных проблем, друзья по прежнему ведут разборки с парнем по имени Дейв, который буквально слетел с катушек, после страшной истории с мусоровозом. Проблем как всегда много, но они совершенно не хотят их решать. И тут в самое сердце Нидерландов падает метеорит — именно это происшествие меняет жизнь пятерых друзей...