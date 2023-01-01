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Девушка с обложки
Девушка с обложки, 1944: актеры и роли
Cover Girl
Девушка с обложки
1944 / США
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Девушка с обложки, 1944: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Чарльз Видор
Charles Vidor
В ролях
Рита Хэйворт
Rita Hayworth
Джин Келли
Gene Kelly
Ли Боуман
Lee Bowman
Фил Силверс
Джинкс Фолкенберг
Jinx Falkenburg
Лесли Брукс
Leslie Brooks
Ив Арден
Eve Arden
Отто Крюгер
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