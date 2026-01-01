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Эрол Бабаоглы
Erol Babaoğlu
Киноафиша
Персоны
Эрол Бабаоглы
Эрол Бабаоглы
Erol Babaoğlu
Дата рождения
22 июня 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Стамбул, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.1
Мечта Эшрефа
(2025)
7.8
Беспощадный
(2024)
7.4
Засушливые дни
(2022)
Фильмография Эрол Бабаоглы
Город
драма
2025, Турция
8.1
Мечта Эшрефа
драма, мелодрама
2025, Турция
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6.5
Глаза Черного моря
драма, семейный, мелодрама
2025, Турция
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6.8
Новичок
боевик, криминал, триллер
2024, Турция
7.8
Беспощадный
драма
2024, Турция
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5.6
New Dawn Fades
Yeni Safak Solarken
триллер
2024, Германия / Италия / Нидерланды / Норвегия / Турция
5.3
Актриса
драма, триллер
2023, Турция
4.3
Квест
драма
2023, Турция
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