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Эрол Бабаоглы
Эрол Бабаоглы Erol Babaoğlu
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Эрол Бабаоглы

Erol Babaoğlu

Дата рождения
22 июня 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Стамбул, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой

Популярные фильмы

Мечта Эшрефа 8.1
Мечта Эшрефа (2025)
Беспощадный 7.8
Беспощадный (2024)
Засушливые дни 7.4
Засушливые дни (2022)

Фильмография Эрол Бабаоглы

Город
Город
драма 2025, Турция
Мечта Эшрефа 8.1
Мечта Эшрефа
драма, мелодрама 2025, Турция
Глаза Черного моря 6.5
Глаза Черного моря
драма, семейный, мелодрама 2025, Турция
Новичок 6.8
Новичок
боевик, криминал, триллер 2024, Турция
Беспощадный 7.8
Беспощадный
драма 2024, Турция
New Dawn Fades 5.6
New Dawn Fades Yeni Safak Solarken
триллер 2024, Германия / Италия / Нидерланды / Норвегия / Турция
Актриса 5.3
Актриса
драма, триллер 2023, Турция
Квест 4.3
Квест
драма 2023, Турция
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