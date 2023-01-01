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Засушливые дни
Засушливые дни, 2022: актеры и роли
Kurak Günler
Засушливые дни
2022 / Турция / Франция / Германия / Нидерланды / Греция / Хорватия
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Засушливые дни, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эмин Элпер
Emin Alper
В ролях
Селахаттин Пашалы
Selahattin Paşalı
Экин Коч
Ekin Koç
Selin Yeninci
Selin Yeninci
Эрол Бабаоглы
Erol Babaoğlu
Хатис Аслан
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