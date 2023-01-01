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Засушливые дни Засушливые дни
Киноафиша Фильмы Засушливые дни Засушливые дни, 2022: актеры и роли
Kurak Günler Засушливые дни 2022 / Турция / Франция / Германия / Нидерланды / Греция / Хорватия
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Засушливые дни, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эмин Элпер Emin Alper
В ролях
Селахаттин Пашалы Selahattin Paşalı Экин Коч Ekin Koç Selin Yeninci Selin Yeninci Эрол Бабаоглы Erol Babaoğlu Хатис Аслан Hatice Aslan Селахаттин Пашалы Selahattin Paşalı Али Сечкинер Алиджи Ali Seçkiner Alici
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