Казим Синан Демирэ
Sinan Demirer
Казим Синан Демирэ
Казим Синан Демирэ
Sinan Demirer
Дата рождения
27 февраля 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Шаркышла, Турция
Рост
180 см
Цвет глаз
карий
Популярные фильмы
0.0
Хороший плохой доктор
(2022)
0.0
Далекий город
(2024)
Фильмография Казим Синан Демирэ
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2024
2022
Все
2
Сериалы
2
Актер
2
Далекий город
драма
2024, Турция
Хороший плохой доктор
драма, мелодрама
2022, Турция
