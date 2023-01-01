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Пушпа. Восхождение
Пушпа. Восхождение, 2021: актеры и роли
Pushpa: The Rise - Part 1
Пушпа. Восхождение
2021 / Индия
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Пушпа. Восхождение, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сукумар
Sukumar
В ролях
Аллу Арджун
Allu Arjun
Фахад Фасил
Fahadh Faasil
Рашмика Манданна
Rashmika Mandanna
Дхананджай
Dhananjaya
Аджай Гхош
Ajay Ghosh
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