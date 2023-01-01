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Пушпа. Восхождение Пушпа. Восхождение
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Pushpa: The Rise - Part 1 Пушпа. Восхождение 2021 / Индия
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Пушпа. Восхождение, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сукумар Sukumar
В ролях
Аллу Арджун Allu Arjun Фахад Фасил Fahadh Faasil Рашмика Манданна Рашмика Манданна Rashmika Mandanna Дхананджай Dhananjaya Аджай Гхош Ajay Ghosh
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