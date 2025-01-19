Графиня Аиссе, 2022

Айшет, дочь черкесского князя, чью дворянскую усадьбу разграбили турки, была похищена и продана в рабство. В конце XVII века девочку выкупил у стамбульского работорговца французский посол в Османской империи граф де Ферриоль, который отвез ее во Францию. Там юная черкешенка получила соответствующее воспитание, ее имя было изменено на Аиссе, при крещении ее нарекли Шарлоттой-Элизабет. Судьба Айшет, ее харизма, талант, красота и удивительная для французской действительности XVIII века нравственность вызывали огромный интерес среди высокопоставленных вельмож и литераторов. Образ прекрасной черкешенки нашел художественное воплощение во французской, английской, русской, грузинской и адыгской литературе.