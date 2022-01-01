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Графиня Аиссе Графиня Аиссе
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Графиня Аиссе, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Айшет, дочь черкесского князя, чью дворянскую усадьбу разграбили турки, была похищена и продана в рабство. В конце XVII века девочку выкупил у стамбульского работорговца французский посол в Османской империи граф де Ферриоль, который отвез ее во Францию. Там юная черкешенка получила соответствующее воспитание, ее имя было изменено на Аиссе, при крещении ее нарекли Шарлоттой-Элизабет. Судьба Айшет, ее харизма, талант, красота и удивительная для французской действительности XVIII века нравственность вызывали огромный интерес среди высокопоставленных вельмож и литераторов. Образ прекрасной черкешенки нашел художественное воплощение во французской, английской, русской, грузинской и адыгской литературе.

Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Возраст 12+
Режиссер
Александр Муратов
В ролях
Светлана Мамрешева
Роман Дряблов
Владимир Еремин
Евгения Добровольская
Евгения Добровольская
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Графиня Аиссе 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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