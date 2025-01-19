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Постер фильма Графиня Аиссе
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Графиня Аиссе

, 2022
Россия / мелодрама / 18+
Постер фильма Графиня Аиссе

О фильме

Айшет, дочь черкесского князя, чью дворянскую усадьбу разграбили турки, была похищена и продана в рабство. В конце XVII века девочку выкупил у стамбульского работорговца французский посол в Османской империи граф де Ферриоль, который отвез ее во Францию. Там юная черкешенка получила соответствующее воспитание, ее имя было изменено на Аиссе, при крещении ее нарекли Шарлоттой-Элизабет. Судьба Айшет, ее харизма, талант, красота и удивительная для французской действительности XVIII века нравственность вызывали огромный интерес среди высокопоставленных вельмож и литераторов. Образ прекрасной черкешенки нашел художественное воплощение во французской, английской, русской, грузинской и адыгской литературе.

В ролях

Светлана Мамрешева
Светлана Мамрешева
Роман Дряблов
Владимир Еремин
Евгения Добровольская
Евгения Добровольская
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 19 января 2025

Отзывы о фильме

Сергей Антонов 19 января 2025, 00:50
Здравствуйте. Тоже хотел посмотреть. Перелопатил весь интернет но не нашел. Только прошёл в кинотеатрах и с концами. Жаль
eldarkundohov 18 ноября 2022, 19:15
Очень хороший фильм, всем советую. Смотрел с интересом. Не знаю как можно не посмотреть этот фильм
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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