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The Island

Остров,

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Режиссер
Павел Павликовский
Павел Павликовский
В ролях
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Руни Мара
Руни Мара
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Хоакин Феникс и Руни Мара снимутся в новом фильме Павла Павликовского Зрителей ждет картина о сексуальной неверности, предательстве и убийстве.
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25 октября 2022 10:35
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