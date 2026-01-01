Оповещения от Киноафиши
1
Свет
Награды и номинации фильма Свет
Каннский кинофестиваль 1987
Приз жюри
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
