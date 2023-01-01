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Свет Свет
Киноафиша Фильмы Свет Свет, 1987: актеры и роли
Yeelen Свет 1987 / Мали / Буркина-Фасо / Франция / Япония
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Свет, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сулейман Сиссе Souleymane Cissé
В ролях
Иссиака Кэйн Issiaka Kane Ауа Сангаре Aoua Sangare Ниаманто Саного Niamanto Sanogo Балла Мусса Кейта Balla Moussa Keita Сумба Траоре Soumba Traore
Императрицы
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