Адонис «Донни» Крид (Майкл Б. Джордан), разобравшись с наследием своего отца, великого боксера Аполло Крида, в первых двух частях франшизы, в третьей окончательно сепарировался от своего наставника и покровителя, а заодно родоначальника всей серии фильмов, Рокки Бальбоа в исполнении неувядающего Сильвестра Сталлоне, который впервые в ее девятичастной истории не появился на экране. Теперь Крид, ушедший с ринга в звании чемпиона мира после победы над своим старым знакомым Рикки…
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