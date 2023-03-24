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Крид 3 Крид 3
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Creed III Крид 3 2023 / США
8.0 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Крид 3»

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Адонис «Донни» Крид (Майкл Б. Джордан), разобравшись с наследием своего отца, великого боксера Аполло Крида, в первых двух частях франшизы, в третьей окончательно сепарировался от своего наставника и покровителя, а заодно родоначальника всей серии фильмов, Рокки Бальбоа в исполнении неувядающего Сильвестра Сталлоне, который впервые в ее девятичастной истории не появился на экране. Теперь Крид, ушедший с ринга в звании чемпиона мира после победы над своим старым знакомым Рикки…

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bobovich07 24 марта 2023, 22:17
Оценка
Как всегда, от фильма в восторге!
24 марта 2023, 22:17 Ответить
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