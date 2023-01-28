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Телекинез Телекинез
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Control Телекинез 2022 / Канада
6.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Отзывы о фильме «Телекинез»

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User 28 января 2023, 19:39
Оценка
Решили сходить с друзьями скрасить вечер походом в кино. Выбрали именно этот фильм, но это было максимально затянуто, непонятно, скучно. Не знаю, кому это может понравиться, совсем не понятен смысл. Для чего нужен был это фильм? И почему у него оценка 4 – не тянет даже на 1. Фильм идет 90 минут, но такое ощущение, что это длилось больше трех часов. На половине фильма появилось желание уйти, но хотелось узнать, что будет дальше… но ничего, лучше бы именно в тот момент и ушли. Не спорю, в какой-то момент у нас появилась надежда на какой-то интересный момент, но спустя минуту этой надежды не стало. От всего сердца не советую. Не тратьте своё время.
28 января 2023, 19:39 Ответить
Франческа Хагемейстер 4 февраля 2023, 13:15
Оценка
Да серьёзно что-ли!?? Вот не поверю пока сама не посмотрю!! Завтра на него иду в кино - деньги за билет купленный возвращать не буду=портить вс себе не буду.
4 февраля 2023, 13:15 Ответить
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