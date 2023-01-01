Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катастрофа"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Берген
Берген, 2022: актеры и роли
Bergen
Берген
2022 / Турция
7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Берген, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кенер Элпер
Caner Alper
Мехмет Бинай
Mehmet Binay
В ролях
Фара Зейнеп Абдулла
Farah Zeynep Abdullah
Эрдал Бешикчиолу
Erdal Beşikçioğlu
Ахмет Кайякесен
Ahmet Kayakesen
Тильбе Саран
Tilbe Saran
Нергис Озтюрк
Nergis Ozturk
В прокате
Премьеры
Онлайн
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Отзывы
2023, США, драма, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Отзывы
2023, Россия, комедия, криминал
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Страшилка и тайна города света
Отзывы
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Лукавый
Отзывы
2023, США, ужасы
Related video
Тест: смогли бы вы выжить в «Игре престолов»?
Дочери Якуниной выросли и стали еще больше похожи на Аверина: посудите сами
«Разные судьбы» чуть не запретили в СССР: все из-за настоящего названия
Кумиру советских женщин уже 85 лет: годы почти не изменили Челентано (фото)
Вот и сказочке конец: Петренко осталось недолго скрываться от Климовой
Этот советский фильм не должны были снимать: режиссер пошел ради хита на обман
Весь мир восхищался советской певицей: почему Миансарова внезапно исчезла с экранов
Эти 3 знака Зодиака, постоянно жалуются на жизнь: общаться с ними невозможно
Снимите это немедленно: по такой одежде легко понять, что вы провинциалка
89-летняя Софи Лорен постоянно ест одно и то же блюдо: секрет молодости и красоты
Серая мышка: посмотрев на фото, поймете, как Казючиц затмила родную сестру
Все считали, что сыграл самого себя: чем Мягков кардинально отличался от Лукашина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить