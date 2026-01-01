Меню
Награды и номинации мультфильма Головоломка 2 2024

Оскар 2025 Оскар 2025
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Cinematic and Box Office Achievement
Номинант
 Best Motion Picture, Animated
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
