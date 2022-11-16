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Чинк: Хвостатый детектив
Отзывы о фильме «Чинк: Хвостатый детектив »
Чинк: Хвостатый детектив
2022 / Россия
Трейлер
8.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Яна Алейникова
16 ноября 2022, 15:37
Что за враньё?? Билеты от 170р. А по факту от 300р
16 ноября 2022, 15:37
0
0
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glebgryadkin
20 ноября 2022, 10:42
Оценка
Вроде бы все хорошо, но чего-то не хватает. На разок.
20 ноября 2022, 10:42
1
0
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Олеся Петренко
21 ноября 2022, 10:36
Оценка
Дети очень ждали мультфильм, так как фанаты мультсериала) Понравился! Настоящий детектив с интригой))
21 ноября 2022, 10:36
1
0
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User
26 ноября 2022, 13:21
Оценка
Ну пойдет на разок посмотреть)
26 ноября 2022, 13:21
1
0
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polina_stecenko
30 ноября 2022, 15:50
Оценка
Скучный
30 ноября 2022, 15:50
1
0
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Элла Тульская
1 декабря 2022, 20:55
Оценка
Детям мульт понравился
1 декабря 2022, 20:55
1
0
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