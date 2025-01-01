Вы думаете, Мустафа был верен одной Михринисе? Реальный шехзаде тайно женился несколько раз —за что, кстати, и поплатился

Худший фильм в карьере Брэда Питта: у ленты «Параллельный мир» разгромные отзывы и 4% на RT

Тест: ты точно из СССР, если узнаешь эти фильмы по кадру с кухней — есть несколько дополнительных подсказок

Кто самый сильный в «Сумерках»? Если считаете, что это Джейкоб или Каллены — то зря

3 сезон «Метода» на носу, а вы вообще помните, чем кончился второй? Финал сериала объясняет, почему в продолжении не будет Есени

Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?

Актер из «Долгой прогулки» рассказал, почему так сильно устал от съемок — и да, все из-за той особенности сюжета

Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком

Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру

Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл