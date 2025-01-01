Меню
Чинк: Хвостатый детектив
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Вы думаете, Мустафа был верен одной Михринисе? Реальный шехзаде тайно женился несколько раз —за что, кстати, и поплатился
Худший фильм в карьере Брэда Питта: у ленты «Параллельный мир» разгромные отзывы и 4% на RT
Тест: ты точно из СССР, если узнаешь эти фильмы по кадру с кухней — есть несколько дополнительных подсказок
Кто самый сильный в «Сумерках»? Если считаете, что это Джейкоб или Каллены — то зря
3 сезон «Метода» на носу, а вы вообще помните, чем кончился второй? Финал сериала объясняет, почему в продолжении не будет Есени
Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?
Актер из «Долгой прогулки» рассказал, почему так сильно устал от съемок — и да, все из-за той особенности сюжета
Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком
Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру
Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл
Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли
