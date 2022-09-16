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Звук: ночь без конца
6.8
Звук: ночь без конца
, 2022
Ses: Sonu Olmayan Gece
Турция / триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.8
В ролях
Ибрагим Гендирчи
Седа Альпат
Хасан Явуз
Режиссер
Yusuf Özgü
Сценарист
Yusuf Özgü
Композитор
Zafer Ertunç Sel
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2022
Производство
Leos Medya
Другие названия
Ses: Sonu Olmayan Gece, The Voice
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Рейтинг фильма
6.8
Оцените
11
голосов
4.8
IMDb
Обновлено 16 сентября 2022
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