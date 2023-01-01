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Старый страшный дом Старый страшный дом
Киноафиша Фильмы Старый страшный дом Старый страшный дом, 1932: актеры и роли
The Old Dark House Старый страшный дом 1932 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Старый страшный дом, 1932: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Уэйл James Whale
В ролях
Борис Карлофф Борис Карлофф Boris Karloff Мелвин Дуглас Мелвин Дуглас Melvyn Douglas Чарльз Лотон Глория Стюарт Глория Стюарт Gloria Stuart Эрнест Тесиджер Ernest Thesiger
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