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Омерта 6/12 Омерта 6/12
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Omerta 6/12

Омерта 6/12, 2021

2021 / Финляндия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Празднование Дня независимости Финляндии 6 декабря грубо прервано нападением на президентский дворец. Несколько высокопоставленных гостей взяты в заложники. Офицер службы безопасности Макс Таннер назначен посредником в урегулировании кризиса с заложниками, и вскоре становится ясно, что главной целью теракта является план дестабилизации безопасности Европы. Таннер должен принимать смелые и даже болезненные решения, чтобы выяснить, кто стоит за нападением. В конце концов, нужно защищать не только человеческие жизни, но и будущее Европы в целом.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 1 июля 2022
Премьера в мире 26 ноября 2021
Режиссер
Аку Лоухимиес
В ролях
Яспер Пяякконен
Яспер Пяякконен
Сверрир Гуднасон
Сверрир Гуднасон
Кэти Бэлтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Омерта 6/12 1 постер
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