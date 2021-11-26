Омерта 6/12, 2021

Празднование Дня независимости Финляндии 6 декабря грубо прервано нападением на президентский дворец. Несколько высокопоставленных гостей взяты в заложники. Офицер службы безопасности Макс Таннер назначен посредником в урегулировании кризиса с заложниками, и вскоре становится ясно, что главной целью теракта является план дестабилизации безопасности Европы. Таннер должен принимать смелые и даже болезненные решения, чтобы выяснить, кто стоит за нападением. В конце концов, нужно защищать не только человеческие жизни, но и будущее Европы в целом.