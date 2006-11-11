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Киноафиша Фильмы Город отмороженных

Город отмороженных

Valkoinen kaupunki 18+
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О фильме

Фильм был удостоен премии ФИПРЕССИ на МКФ в Карловых Варах, а также нескольких специальных наград этого фестиваля.
У таксиста Велли вполне обычная жизнь. Он ненавидит в ней все: свою жалкую работу, тесную квартирку в спальном районе и сварливую жену, которая отвечает ему тем же. Он ненавидит все, за одним лишь исключением: Велли души не чает в своих детях. Однако его жена Ханна, затеявшая развод, твердо намерена оставить их себе. Тихий и законопослушный Велли всеми средствами пытается вернуть себе право быть отцом. Но когда он становится свидетелем очередной жестокости, совершенной по отношению к нему, Велли неожиданно переходит черту, за которой нет возврата...
Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 11 ноября 2006
Дата выхода
11 ноября 2006 Финляндия
Бюджет €60 940
Производство Solar Films
Другие названия
Valkoinen kaupunki, Frozen City, Frusen stad, Den vita staden, Frosin borg, Pagomeni poli, Susales miestas, Zamarznięte miasto, Город отмороженных
Режиссер
Аку Лоухимиес
В ролях
Янне Виртанен
Сусанна Антеройнен
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
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