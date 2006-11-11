У таксиста Велли вполне обычная жизнь. Он ненавидит в ней все: свою жалкую работу, тесную квартирку в спальном районе и сварливую жену, которая отвечает ему тем же. Он ненавидит все, за одним лишь исключением: Велли души не чает в своих детях. Однако его жена Ханна, затеявшая развод, твердо намерена оставить их себе. Тихий и законопослушный Велли всеми средствами пытается вернуть себе право быть отцом. Но когда он становится свидетелем очередной жестокости, совершенной по отношению к нему, Велли неожиданно переходит черту, за которой нет возврата...

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