Фильм был удостоен премии ФИПРЕССИ на МКФ в Карловых Варах, а также нескольких специальных наград этого фестиваля.
У таксиста Велли вполне обычная жизнь. Он ненавидит в ней все: свою жалкую работу, тесную квартирку в спальном районе и сварливую жену, которая отвечает ему тем же. Он ненавидит все, за одним лишь исключением: Велли души не чает в своих детях. Однако его жена Ханна, затеявшая развод, твердо намерена оставить их себе. Тихий и законопослушный Велли всеми средствами пытается вернуть себе право быть отцом. Но когда он становится свидетелем очередной
жестокости, совершенной по отношению к нему, Велли неожиданно переходит черту, за которой нет возврата...
СтранаФинляндия
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска2006
Премьера в мире11 ноября 2006
Дата выхода
11 ноября 2006
Финляндия
Бюджет€60 940
ПроизводствоSolar Films
Другие названия
Valkoinen kaupunki, Frozen City, Frusen stad, Den vita staden, Frosin borg, Pagomeni poli, Susales miestas, Zamarznięte miasto, Город отмороженных