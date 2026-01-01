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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Миодраг Стоянович
Miodrag Stojanović
Киноафиша
Персоны
Миодраг Стоянович
Миодраг Стоянович
Miodrag Stojanović
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Шальные деньги
(2010)
5.4
Омерта 6/12
(2021)
Фильмография Миодраг Стоянович
5.4
Омерта 6/12
Omerta 6/12
боевик, триллер
2021, Финляндия
6.6
Шальные деньги
Snabba Cash
криминал, драма, триллер
2010, Швеция
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