«Тихое озеро»: Рецензия Киноафиши

Спенсер — смотритель парка в маленьком городке. Жизнь в этих местах тяжело назвать бурной, ведь работа похожа на скучную рутину. Большую часть времени он находится в запое из-за развода и проблем с опекой сына. Неожиданно в местном озере начинают пропадать люди после того, как один реднек сбрасывает туда труп акулы. Оказывается, она была беременна, и теперь маленький детеныш начинает охоту на единственную пищу — людей. Мэр желает замять убийства, ведь на носу выборы — и такая шумиха способна уничтожить его рейтинг. Спенсер — единственный, кто может разобраться с этой проблемой и попытаться спасти местных жителей от хищника.

Большую часть времени акула выглядит почти невидимой и крошечной угрозой. Все, что мы видим, — это плавающий рядом плавник, напоминающий о смертельной опасности. Она не оставляет местным героем и шанса. Каждое столкновение на глубине — неминуемая гибель. Оператор использует похожие ракурсы, как в типичных хоррорах про хищных рыб. Нам постоянно показывают съемки с водной глади и дают посмотреть на подводный мир глазами опасного монстра, незаметно подбирающегося к жертве. Остальное сделает тревожная музыка, вынимающая душу.

Вот только перед нами совсем другой масштаб. Действие происходит на обычном озере. Это превращает картину в довольно камерный фильм ужасов. Все здесь какое-то маленькое: водоем, городок, и даже акула оказывается всего лишь ребенком, а не отточившим свои зубы убийцей. Охотиться за ней будут на простой моторной лодке, используя для устранения подручные способы. Никаких хитроумных сетей и гарпунов. Первое, что приходит в голову, — вытащить пистолет или пойти в рукопашную, с ножом в руке. Мы видим полностью неподготовленных людей, принимающих скорее импульсивные решения. Правда, это выглядит реалистичнее, чем появление такой рыбы в местном озере.

Тихое озеро

С персонажами все тоже более или менее понятно. Главный герой напоминает не егеря парка, а уставшего от многолетней работы полицейского. Кажется, перед его глазами мелькают постоянные трупы невинных людей и фотографии жестоких маньяков, творивших эти зверства, вгоняющие в депрессию. Хотя объяснение оказывается куда проще: тяжелый развод. Вот и приходится по утрам заливать в свой термос не горячий кофе, а водку, чтобы прожить очередной тоскливый день. Появление акулы-убийцы — неплохой повод взять себя в руки. Особенно когда со всех сторон давит начальство и на выходные приезжает погостить сын-подросток, уткнувшийся в гаджеты и не замечающий отца.

Визуально «Тихое озеро» выглядит типичным фильмом категории B. Не стоит ждать изобретательных приемов, хитрых сюжетных поворотов и невероятной постановки. Все довольно просто и незамысловато. Опасная акула держит всех в страхе, егерь постепенно забывает брать в руки бутылку и предпочитает пистолет как более грозное оружие в борьбе с опасным противником, а правительственные служащие думают исключительно о себе и репутации. Изредка в кадре появляются ученые, которые дают более цельный взгляд на происходящее. Они объясняют, каким образом хищник попал в озеро, и позволяют фильму не превращаться в очередную безумную фантастику.

Тихое озеро

«Тихое озеро» — хоррор про акулу, которая питается людьми. Этим, кажется, все сказано. Нас ждет чуть-чуть кровищи, трупы наивных жителей и смелый герой, готовый идти до конца. Все это перемешивается с атмосферой небольшого и богом забытого техасского городка. В конце фильма даже есть сцена после титров, намекающая на возможное продолжение. Хищников станет больше, а приобретенный опыт в борьбе с ними должен уравнять ставки.