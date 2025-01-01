В 2005 Галибин сыграл Мастера, но герой говорил голосом Безрукова: актер даже не знал об этом решении Бортко — и вот причина

Такого никто не ожидал: кто оказался убийцей в сериале «Однажды в Залесье»?

«Меня били, привязывали к машине тросом и таскали»: куда пропала эффектная блондинка из сериала «След»

Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»

Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)

Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале

Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина

В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете

Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет

С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2»