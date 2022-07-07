Меню
Дата публикации: 7 июля 2022
Великий «Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед» – одна из самых культовых команд в мире. Неизвестные документальные видеозаписи и уникальные интервью отправят вас в эпичное и увлекательное путешествие в самое сердце футбола, ведь история «Юнайтед» - это не только история спортивного успеха. Это история триумфов и трагедий, отчаяния и надежды, романтики и фантазии. Это история нашего времени, рассказанная легендарными Эриком Кантоной, Дэвидом Бекхэмом, Райаном Гиггзом и другими звездами великого клуба.
7.3 Великий «Юнайтед»
Великий «Юнайтед» документальный, исторический, спорт, 2021, Великобритания
