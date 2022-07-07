Великий «Юнайтед»
– «Манчестер Юнайтед» – одна из самых культовых команд в мире. Неизвестные документальные видеозаписи и уникальные интервью отправят вас в эпичное и увлекательное путешествие в самое сердце футбола, ведь история «Юнайтед» - это не только история спортивного успеха. Это история триумфов и трагедий, отчаяния и надежды, романтики и фантазии. Это история нашего времени, рассказанная легендарными Эриком Кантоной, Дэвидом Бекхэмом, Райаном Гиггзом и другими звездами великого клуба.
