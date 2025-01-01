Кто скрывается под маской Нью-Йоркского Потрошителя в сериале «Декстер: Воскрешение»? Разбираем популярные теории

От любви до ненависти один шаг: как на самом деле относился Мустафа из «Великолепного века» к Хюррем?

Уже 100 раз пересматривали фильм «Москва слезам не верит»? Но явно не заметили намек, что Люда могла быть любовницей Гоши

От «Берегись автомобиля» до «12 стульев»: в кино Миронов и Папанов были крепким дуэтом, а в жизни совсем не дружили — причина проста

Дэвид Линч рыдал над этими двумя фильмами — для работы над одним из них режиссер «заколлабился» с Disney

Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов»

Дороже «Мстителей» и «Пиратов», но всего 7 из 10: самый затратный фильм в истории оказался пустышкой

Что-нибудь жуткое на вечер: топ-5 корейских хорроров, которые заставят вас влюбиться в жанр

Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара»

Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму