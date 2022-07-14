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Открытое море: Монстр глубины Открытое море: Монстр глубины
Киноафиша Фильмы Открытое море: Монстр глубины Отзывы о фильме «Открытое море: Монстр глубины»
The Reef: Stalked Открытое море: Монстр глубины 2022 / Австралия
5.3 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 4.1
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Отзывы о фильме «Открытое море: Монстр глубины»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Говорят, что в 2010 году некий Эндрю Трауки снял фильм «Открытое море: Новые жертвы». И он так понравился поклонникам жанра хорроров на воде, что они завалили постановщика просьбами снять еще что-то подобное. Шли годы. Развивались коптеры и GoPro-камеры. Блогеры-серферы и блогеры-дайверы наступали на пятки своими впечатляющими съемками на воде и под водой. И не выдержало режиссерское сердце. И родился фильм «Открытое море: Монстр глубины». Ники и ее подруги…

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User 14 июля 2022, 21:03
Оценка
Очень захватывающий фильм,очень умные разговоры актеров.Много эмоций после фильма и экшена
14 июля 2022, 21:03 Ответить
Даниил Глазков 16 июля 2022, 23:42
Оценка
скучный,унылый фильм
16 июля 2022, 23:42 Ответить
Елена Микурова 18 июля 2022, 09:05
Оценка
Такого отстоя я давно не видела 🤦‍♀️🙄
18 июля 2022, 09:05 Ответить
samojlovadara69 19 июля 2022, 05:01
Оценка
Немного бредовый есои честно \nГерои в фильме очень часто выполняли тупые действия, их было слишком много для одного фильма\nСтавлю 2,5
19 июля 2022, 05:01 Ответить
User 19 июля 2022, 16:29
На один раз, шлак
19 июля 2022, 16:29 Ответить
Comon 21 июля 2022, 21:53
Оценка
Ну а че вы ещё хотите от фильма про бедных акул? Я вот другого не понимаю, ну почему не снять фильм Акула убийца в Венеции к примеру? Ну это же очевидно всё, что такой сюжет назрел, но режиссёры тупят так же как и эти бабы
21 июля 2022, 21:53 Ответить
Лиза Кузьмич 24 июля 2022, 11:08
в ответ на сообщение Comon от 21 июля 2022, 21:53
Оценка
А девушки тут при чём ? Режиссёры тупят не меньше вас .
24 июля 2022, 11:08 Ответить
Айка Азимкулова 25 июля 2022, 19:19
Оценка
Фильм так себе. Скучный, правда, временами страшный…🙆‍♀️
25 июля 2022, 19:19 Ответить
Comon 27 июля 2022, 18:36
в ответ на сообщение Лиза Кузьмич от 24 июля 2022, 11:08
Оценка
Согласен, грубо выразился, тупят режиссёры конечно в первую очередь
27 июля 2022, 18:36 Ответить
Kseniya Krepakova 30 июля 2022, 21:13
Оценка
ужасный фильм, тупой и много нюансов, впечатление будто даже не задумывались ни о чем. Очень много ляпов и глупые действия актеров.
30 июля 2022, 21:13 Ответить
Камиль Зарифов 31 июля 2022, 14:17
Оценка
Фильм так себе
31 июля 2022, 14:17 Ответить
Аня Лубкова 4 августа 2022, 16:37
Оценка
Отстой
4 августа 2022, 16:37 Ответить
imb 7 августа 2022, 23:41
Оценка
фильм 100 из 100
графика ну за 5 рублей, но спасает хорошая актёрская игра этих дур
лучше бы я поела на 250 рублей, которые ушли на билет
7 августа 2022, 23:41 Ответить
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