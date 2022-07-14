Наша рецензия

Говорят, что в 2010 году некий Эндрю Трауки снял фильм «Открытое море: Новые жертвы». И он так понравился поклонникам жанра хорроров на воде, что они завалили постановщика просьбами снять еще что-то подобное. Шли годы. Развивались коптеры и GoPro-камеры. Блогеры-серферы и блогеры-дайверы наступали на пятки своими впечатляющими съемками на воде и под водой. И не выдержало режиссерское сердце. И родился фильм «Открытое море: Монстр глубины». Ники и ее подруги…