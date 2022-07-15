«Открытое море: Монстр глубины»: Рецензия Киноафиши

Говорят, что в 2010 году некий Эндрю Трауки снял фильм «Открытое море: Новые жертвы». И он так понравился поклонникам жанра хорроров на воде, что они завалили постановщика просьбами снять еще что-то подобное. Шли годы. Развивались коптеры и GoPro-камеры. Блогеры-серферы и блогеры-дайверы наступали на пятки своими впечатляющими съемками на воде и под водой. И не выдержало режиссерское сердце. И родился фильм «Открытое море: Монстр глубины».

Ники и ее подруги отправляются на экзотический остров в Тихом океане, чтобы покататься на байдарках и заняться дайвингом. Но девушек начинает преследовать огромный морской монстр, и теперь им придется встретиться со своими страхами лицом к лицу. Это официальный синопсис картины. Но если не заспойлерить реальную завязку, писать будет сложновато. Потому что без нее не объяснить богатый набор метафор, который делает фильм по-настоящему пугающим.

Ники изначально была жизнерадостной блондинкой, которая плавала с двумя подругами и любимой сестрой, пока нелюбимая сестра сидела дома. Но любимая сестра была замужем за типичным представителем домашнего насильника и была утоплена в ванной за непослушание. Для Ники это стало подлинной травмой. Она почти на год уехала в дальние дали, но главное – совсем перестала нырять. Новая встреча с подругами и второй сестрой, которая решила наконец освоить дайвинг, станет для Ники встречей с ее личными страхами.

Открытое море: Монстр глубины

Трауки, безусловно, мастер наводных, околоводных и подводных съемок. Тем интереснее понять, почему в новом «Открытом море» так мало кадров, от которых чувствуется нехватка воздуха. В этот раз режиссер выбирает метод долго и на расстоянии всматриваться в болтающиеся под водой ноги, когда все доподлинно знают, что монстр рядом. Ну и пилящая музыка, которую со времен «Челюстей» считают каноном, дополняет саспенс.

Но вот вам моя трактовка. Сам режиссер уверяет, что держал такую длительную паузу между фильмами, потому что не хотел снимать очередной типичный хоррор, а хотел сделать глубокий фильм, который заставит задуматься о жизни и смерти. Поэтому визуальную простоту можно расценить как метафору нашей повседневной, тоже простой жизни. А монстр глубины – это монстр, который действительно живет в глубине нашей, наших близких и в невидимой обществу глубине наших взаимоотношений. И вот мы беззаботно болтаем ножками по жизни, не догадываясь, что очень скоро и в любой момент нам могут оттяпать ногу, а то и вовсе перекусить пополам.

Открытое море: Монстр глубины

Безупречная и прозрачная голубая вода – символ безмятежности. Она расслабляет и дезориентирует. Так и Ники плавала в тихих водах уверенности, что в ее жизни и жизни ее сестры все хорошо. Ведь все улыбались. И страх погружения после трагедии, убедительно разыгранный Терессой Лиэн, – это логичный страх узнать правду и еще раз пережить трагедию, но не наяву, а уже в своих воспоминаниях.

Безусловно, «Открытое море» работает на фемповестку. И если перечислить в голове всех персонажей, которые появляются на экране, то становится понятно: девушки тут правят. И даже слово «акула» женского рода в русском языке. Режиссер показывает и женскую хрупкость, и женскую способность вынести все. Пусть даже с истериками и слезами, которые по итогу лишь укрепляют внутреннюю сталь героинь.

Открытое море: Монстр глубины

В этом ключе открытием станет молодая актриса Саския Арчер. Неуловимо похожая на Сансу Старк в винтерфельской юности, она проходит за трехдневный морской кошмар трансформацию не менее глобальную, чем Ники, которая числится главной героиней. Она и боится, и плачет, и рубит правду, и первая бросается на помощь. Милая девочка с косичками взрослеет на глазах у зрителей. И оказывается способной, подобно младенцам, единственной озвучить истину, которая приведет в чувство остальных героинь.

В эту концепцию метафоры реальной жизни укладывается и сама угроза. Акула в фильме не представляет собой какого-то хтонического монстра, который выплыл из пещер Мариинской впадины, где столетиями прятался вместе с Годзиллой. Это вполне реальный хищник крупных размеров и большого ума. Опасный, но настоящий. Его можно рассмотреть, оценить, испугаться, но и просчитать, как с ним расквитаться. Для этого, конечно, девушкам потребуются все внешние и внутренние ресурсы. Но фильму такой реализм идет на пользу. Ведь наша реальная жизнь всегда страшнее любой выдумки. Но и прекраснее тоже.

Открытое море: Монстр глубины

Именно поэтому «Открытое море: Монстр глубины» смело можно рекомендовать не только и не столько ценителям водных хорроров, сколько их парам, которые обычно на такие фильмы ходить отказываются. Здесь нет слэшеров, зато есть пища. Не для акулы, но для ума.