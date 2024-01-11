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Постер фильма Эль Муэрто
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Эль Муэрто

, 2024
El Muerto
боевик, приключения, фантастика / 18+
Постер фильма Эль Муэрто

В ролях

Бэд Банни
Бэд Банни
Режиссер Хонас Куарон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Год выпуска 2024
Премьера в мире 11 января 2024
Дата выхода
11 января 2024 Германия
12 января 2024 Испания
12 января 2024 США
17 января 2024 Франция

Рейтинг фильма

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Обновлено 12 декабря 2024

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