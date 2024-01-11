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Эль Муэрто
Эль Муэрто
, 2024
El Muerto
боевик, приключения, фантастика / 18+
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Постеры
В ролях
Бэд Банни
Режиссер
Хонас Куарон
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Год выпуска
2024
Премьера в мире
11 января 2024
Дата выхода
11 января 2024
Германия
12 января 2024
Испания
12 января 2024
США
17 января 2024
Франция
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Обновлено 12 декабря 2024
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Новости о фильме
22 июня 2023 14:57
Фильм Marvel от Sony «Эль Муэрто» лишился даты релиза
Создатели приступили к кастингу, но помешала забастовка сценаристов.
5 октября 2022 12:52
Фильм Marvel от Sony «Эль Муэрто» обзавелся режиссером
Ленту по вселенной злодеев Человека-паука возглавит один из создателей «Гравитации».
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