Фильм Marvel от Sony «Эль Муэрто» лишился даты релиза

Кинокомикс Sony Pictures «Эль Муэрто» об истории становления малоизвестного противника Человека-паука официально потерял дату премьеры. Изначально релиз экшена об антигерое Marvel был намечен на 12 января 2024 года, но производство затянулось, и студия решила вообще убрать проект из своего расписания.

По официальной версии, основной причиной задержки стала забастовка Гильдии сценаристов Америки, а также занятость исполнителя главной роли Бэда Банни гастрольной деятельностью. По состоянию на середину весны, сценарий ленты нуждался в серьезной доработке, однако стартовавшая в начале мая забастовка все перечеркнула. Впрочем, даже если бы переработка прошла гладко, к назначенной дате выхода создатели все равно бы не успели. По мнению журналистов, выбранная Sony дата с самого начала выглядела слишком маловероятной и поспешной.

К режиссерскому креслу прикреплен Хонас Куарон — соавтор «Гравитации» и постановщик криминального триллера «Пустыня». До забастовки над сюжетом трудился Гарет Даннет Алькосер, в послужном списке которого боевик «Мисс Пуля» и блокбастер DC «Синий Жук». Несмотря на незавершенный сценарий, команда уже приступила к кастингу на остальные роли. В числе кандидатов оказались рестлерша Мерседес Кестнер-Варнадо («Мандалорец»), также известная под сценическим псевдонимом Саша Бэнкс, и колоритный рэпер-актер Марвин «Крондон» Джонс III — его планировали привлечь к роли антагониста Могильщика.

«Эль Муэрто» — первый проект Sony и Marvel, в центре которого окажется латиноамериканский персонаж. Главный герой — сын мексиканского борца, получивший потомственную силу. Если фильм все-таки состоится, то он станет частью так называемого Спайдерверса, в который входят «Веном», «Морбиус», «Крэйвен-охотник» и «Мадам «Паутина».