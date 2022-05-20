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Решала: Брат Решала: Брат
Киноафиша Фильмы Решала: Брат Отзывы о фильме «Решала: Брат»
Решала: Брат 2022 / Россия
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Отзывы о фильме «Решала: Брат»

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Александр Ченцов 20 мая 2022, 00:01
Оценка
Вот это премьера))….зал был пустой…но фильм неплохой…мне понравился
20 мая 2022, 00:01 Ответить
Настя Александрова 20 мая 2022, 04:30
Оценка
Фильм просто отстой!!Вы что показываете???Вы чему учите подрастающее поколение ???Смотреть тошно, одни сцены наркоты и разврата, Улан-Удэ показали как бичевник , ни смысла нормального ни чего ,предыдущие фильмы были еще нормальные , а что ??? Люди не ходите и не смотрите на этот ужас!🚫🚫🚫🚫🚫
20 мая 2022, 04:30 Ответить
Наталия Викторовна 20 мая 2022, 19:35
Оценка
Фильм понравился 👍👍👍
20 мая 2022, 19:35 Ответить
Comon 24 мая 2022, 17:32
Оценка
Крутейший фильмец. Брат-1 и Брат-2 отдыхают
24 мая 2022, 17:32 Ответить
rescapis111 26 мая 2022, 21:02
Оценка
Под простецким фантиком скрывался настоящий шедевр. \nСлучайно пошла на этот фильм с друзьями и была поражена насколько цельный, неожиданно взрослый взгляд на мир таит в себе эта приключенческая история. Кино незаметно затягивает и погружает на самое дно наркомании и криминала. Оно связывает по рукам и ногам и вынимает душу. Но при этом где-то дарит легкую улыбку, где-то даёт надежду. А сложная и противоречивая любовная линия оставляет светлое и очень чистое послевкусие. \nФильм понравился.
26 мая 2022, 21:02 Ответить
User 11 июня 2022, 10:53
Просто 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️. Других слов нет
11 июня 2022, 10:53 Ответить
Данил Узиков 15 июня 2022, 08:44
Оценка
я это фильм смотрел в кинотеатре
15 июня 2022, 08:44 Ответить
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