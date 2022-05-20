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Решала: Брат
Отзывы о фильме «Решала: Брат»
Решала: Брат
2022 / Россия
Трейлер
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 3.3
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Александр Ченцов
20 мая 2022, 00:01
Оценка
Вот это премьера))….зал был пустой…но фильм неплохой…мне понравился
20 мая 2022, 00:01
1
0
Ответить
Настя Александрова
20 мая 2022, 04:30
Оценка
Фильм просто отстой!!Вы что показываете???Вы чему учите подрастающее поколение ???Смотреть тошно, одни сцены наркоты и разврата, Улан-Удэ показали как бичевник , ни смысла нормального ни чего ,предыдущие фильмы были еще нормальные , а что ??? Люди не ходите и не смотрите на этот ужас!🚫🚫🚫🚫🚫
20 мая 2022, 04:30
0
2
Ответить
Наталия Викторовна
20 мая 2022, 19:35
Оценка
Фильм понравился 👍👍👍
20 мая 2022, 19:35
1
0
Ответить
Comon
24 мая 2022, 17:32
Оценка
Крутейший фильмец. Брат-1 и Брат-2 отдыхают
24 мая 2022, 17:32
1
0
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rescapis111
26 мая 2022, 21:02
Оценка
Под простецким фантиком скрывался настоящий шедевр. \nСлучайно пошла на этот фильм с друзьями и была поражена насколько цельный, неожиданно взрослый взгляд на мир таит в себе эта приключенческая история. Кино незаметно затягивает и погружает на самое дно наркомании и криминала. Оно связывает по рукам и ногам и вынимает душу. Но при этом где-то дарит легкую улыбку, где-то даёт надежду. А сложная и противоречивая любовная линия оставляет светлое и очень чистое послевкусие. \nФильм понравился.
26 мая 2022, 21:02
1
0
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User
11 июня 2022, 10:53
Просто 🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️. Других слов нет
11 июня 2022, 10:53
0
0
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Данил Узиков
15 июня 2022, 08:44
Оценка
я это фильм смотрел в кинотеатре
15 июня 2022, 08:44
1
0
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