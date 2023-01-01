Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Новенький" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гундала: Сын молнии Гундала: Сын молнии
Киноафиша Фильмы Гундала: Сын молнии Гундала: Сын молнии, 2019: актеры и роли
Gundala Гундала: Сын молнии 2019 / Индонезия
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Гундала: Сын молнии, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джоко Анвар Джоко Анвар Joko Anwar
В ролях
Арио Баю Ario Bayu Абимана Арьясатья Abimana Aryasatya Музакки Рамдан Музакки Рамдан Muzakki Ramdhan Тара Басро Тара Басро Tara Basro Бронт Паларэ Бронт Паларэ Bront Palarae
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Анатомия падения
Анатомия падения
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Ради денег: стало известно о возвращении Хаматовой в Россию
Подлый поступок: Басков обманул известного певца насчет квартиры
Чтобы выйти в России из дома: вскрылись баснословные траты Пугачевой
Кумир миллионов подростков изуродовала свое тело: зрелище не для всех (пикантное фото)
Гайдай сэкономил: этот актер сыграл в его фильме сразу 5 ролей
Пятно на репутации отца: дочь Папанова с позором выгнали из популярного театра
Ушел неспроста: Митяй все понял о «Сватах» намного раньше коллег
Во Франции с ума сходили по этим двум советским актерам: не поверите, что творилось на спектаклях
Тест: насколько хорошо вы помните мультфильм «В поисках Немо»?
Пропала с экранов 23 года назад: почему красавица Вертинская отказывается сниматься в кино
Потрудился на славу: SHAMAN получил самую высокую награду
«Звать тебя никак»: Волочкова обвинила Джигурду в непростительном предательстве
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше