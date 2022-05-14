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Тайна амулета
Отзывы о фильме «Тайна амулета»
Тайна амулета
2022 / Россия
Трейлер
3.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
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Елена Малышева
14 мая 2022, 18:00
Оценка
Очень скучный фильм, не смотря на пару-тройку спецэффектов и пару узнаваемых актёров. Сюжет вроде детский, но с намёком на взрослые проблемы. У авторов не получилось угодить ни тем, ни другим. Диалоги -как по бумажке читают. Эмоциональность детей-начальный актёрский класс. Озвучание и тембр-половину фильма просто непонятно что говорят. Игра большинства актёров и постановка многих сцен на уровне школьного капустника. Подбор актёров тоже показался крайне неудачным. Главная героиня в детском возрасте -просто провал. В общем, хотелось встать и уйти всем, и взрослым и детям 9-12 лет, еле досмотрели на "низком старте". В зале также дети покидали зал задолго до конца.
14 мая 2022, 18:00
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Павел Нестеренко
18 мая 2022, 18:56
Оценка
Невероятно , кто даёт деньги на создание таких воплощений полёта фантазии безумца ,,, ни сюжета , ни игры актёров , не тратьте время дорогие зрители !!! Растянут на полтора часа , невообразимо отвратительная игра всех без исключения участников этого безумия , как эти актеры вообще могут себя видеть в такой отвратительной картине - если её конечно так можно назвать , пожалуй это худший фильм , который я видел за 36 лет!!!
18 мая 2022, 18:56
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Юлия Гузева
22 мая 2022, 13:02
Оценка
Такая муть. Скучно. Спецэффектов больше, чем сюжета. Вообще не понравился. Пегова второй фильм уже летает ( сначала в фильме супер бобровы)
22 мая 2022, 13:02
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