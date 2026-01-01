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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Эдуард Безродный
Eduard Bezrodniy
Киноафиша
Персоны
Эдуард Безродный
Эдуард Безродный
Eduard Bezrodniy
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.1
Капитан Голливуд
(2019)
7.0
Джек Стронг
(2014)
6.4
Матч
(2012)
Фильмография Эдуард Безродный
4
Тайна амулета
Tayna amuleta
семейный
2022, Россия
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Дед
Dvoe na Kryishe
драма
2022, Украина
Остров Юрьева
Ostrov Yureva
драма
2019, Россия
8.1
Капитан Голливуд
Kapitan Gollivud
мелодрама
2019, Россия
7
Джек Стронг
Jack Strong
биография, криминал, драма
2014, Польша
6.4
Матч
Match
спорт, драма
2012, Россия / Украина
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