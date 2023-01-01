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Чужие: Поле битвы – Земля Чужие: Поле битвы – Земля
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Alien: Battlefield Earth Чужие: Поле битвы – Земля 2021 / Великобритания / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 2.1
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Вся информация о фильме
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