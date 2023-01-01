Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Чужие: Поле битвы – Земля
Фильмы похожие на Чужие: Поле битвы – Земля
Alien: Battlefield Earth
Чужие: Поле битвы – Земля
2021 / Великобритания / США
2.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 2.1
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Чужие: Поле битвы – Земля
Вся информация о фильме
Поле битвы 2025
боевик, приключения, ужасы
2020, США
2.0
Хищник Юрского Периода
боевик, приключения, комедия
2018, Великобритания
3.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить