Чужие: Поле битвы – Земля, 2021

В ролях
Дерек Нельсон
Danny Collins
Томас Марк Хиггинс
McCaffrey
Райан Майклс
The President
Scot Scurlock
General Romney
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Эндрю Джонс
Сценарист
Шаррон Джонс, Эндрю Джонс
Детали фильма
Страна
Великобритания / США
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
21 марта 2022
Премьера в мире
7 сентября 2021
Бюджет
$500 000
Производство
North Bank Entertainment
Другие названия
Alien: Battlefield Earth, Obcy: Bitwa o planetę, Tulnukate maine lahinguväli