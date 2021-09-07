Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Чужие: Поле битвы – Земля
2.5
Киноафиша Фильмы Чужие: Поле битвы – Земля
2.5

Чужие: Поле битвы – Земля

, 2021
Alien: Battlefield Earth
Великобритания, США / фантастика / 18+
Постер фильма Чужие: Поле битвы – Земля
2.5

О фильме

Инопланетяне вторгаются на Землю после захвата двух пришельцев американскими военными.

В ролях

Питер Косгров
Sasha
Дерек Нельсон
Danny Collins
Томас Марк Хиггинс
McCaffrey
Шаррон Джонс
Райан Майклс
The President
Scot Scurlock
General Romney
Cameron Bass
Neil Taylor
Ashton Spear
Maitland
Emma Stacey
Maggie
Carol Parradine
Elaine
Николя Райт
Николя Райт
Betty Hill
Режиссер Эндрю Джонс
Сценарист Шаррон Джонс, Эндрю Джонс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 21 марта 2022
Премьера в мире 7 сентября 2021
Дата выхода
7 сентября 2021 США
Бюджет $500 000
Производство North Bank Entertainment
Другие названия
Alien: Battlefield Earth, Obcy: Bitwa o planetę, Tulnukate maine lahinguväli

Рейтинг фильма

2.5
Оцените 11 голосов
1.9 IMDb
Обновлено 21 марта 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Урожай ягод у меня больше не пропадает зря: за минуту делаю вкусняшку, которая скрасит и мясо, и сырники
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше