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Чужие: Поле битвы – Земля
Alien: Battlefield Earth
Чужие: Поле битвы – Земля, 2021
2021 / Великобритания / США
2.5
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Рейтинг IMDb: 1.9
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Жанр:
фантастика
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О фильме
Инопланетяне вторгаются на Землю после захвата двух пришельцев американскими военными.
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2.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 1.9
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2021
Возраст
16+
Режиссер
Эндрю Джонс
В ролях
Питер Косгров
Дерек Нельсон
Томас Марк Хиггинс
Шаррон Джонс
Райан Майклс
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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