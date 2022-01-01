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Чужие: Поле битвы – Земля Чужие: Поле битвы – Земля
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Чужие: Поле битвы – Земля, 2021

2021 / Великобритания / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 1.9
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О фильме

Инопланетяне вторгаются на Землю после захвата двух пришельцев американскими военными.

2.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 1.9
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Режиссер
Эндрю Джонс
В ролях
Питер Косгров
Дерек Нельсон
Томас Марк Хиггинс
Шаррон Джонс
Райан Майклс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чужие: Поле битвы – Земля 2 постера
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Чужие: Поле битвы – Земля смотреть онлайн

Чужие: Поле битвы – Земля
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