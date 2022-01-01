Чужие: Поле битвы – Земля, 2021

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о выходе в прокат О фильме Инопланетяне вторгаются на Землю после захвата двух пришельцев американскими военными. Развернуть 2.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 1.9 Продолжительность 1 час 22 минуты Год выпуска 2021 Возраст 16+ Режиссер Эндрю Джонс В ролях Питер Косгров Дерек Нельсон Томас Марк Хиггинс Шаррон Джонс Райан Майклс Все актеры и съемочная группа 2 постера

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