Киноафиша Фильмы Улисс Награды и номинации фильма Улисс

Награды и номинации фильма Улисс 1967

Оскар 1968 Оскар 1968
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1967 Каннский кинофестиваль 1967
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1968 Золотой глобус 1968
Best English-Language Foreign Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best British Actress
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
