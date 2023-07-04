Режиссер Феде Альварес завершил съемки новой части «Чужого»

Зрители стали еще на один шаг ближе к новому фильму про Чужого. Производство следующей главы знаменитой научно-фантастической франшизы официально подошло к концу. Радостной новостью поделился в своей соцсети режиссер проекта Федерико Альварес («Не дыши»). Съемки проходили в Будапеште с начала марта. Теперь картина перешла на этап постпроизводства.

Согласно старому описанию сюжета, в центре истории окажется группа молодых землян, высадившихся на загадочной планете, где обитают инопланетные монстры. После аварийной посадки космические туристы сталкиваются лицом к лицу с самой опасной формой жизни во вселенной — ксеноморфами.

Ведущие роли сыграли Кэйли Спэни («Мейр из Исттауна»), Изабала Мерсед («Убийца 2. Против всех»), Арчи Рено («Тень и кость»), Спайк Ферн («Бэтмен»), Дэвид Джонссон («Индустрия») и дебютантка Эйлин Ву. Сценарий Альварес разработал вместе со своим давним творческим партнером Родольфо Саягесом («Зловещие мертвецы: Черная книга», «Техасская резня бензопилой»). Исполнительным продюсером выступает сэр Ридли Скотт.

Рабочее название проекта — «Чужой: Ромул». Премьера намечена на 16 августа 2024 года.