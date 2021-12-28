Шаги свободы, 2021

Зрелищный фильм-концерт рассказывает об эволюции ирландского танца от самых истоков до современного мирового феномена. По всему миру проходят еженедельные занятия ирландскими танцами, они захватывают миллионы зрителей на концертах, и еще больше тех, кто смотрит танцевальные шоу по телевизору. Этот фильм покажет поразительные выступления от самых именитых танцоров нашего времени, уникальную хронику и эффектные съемки из Ирландии, Британии и США. В фильме исследуется, что оказывало влияние на ритмы и стили ирландского танца на протяжении истории его развития – в Ирландии и за ее пределами. Картина наполнена отсылками к разным известным личностям, включая Джин Батлер, Майкла Флэтли, Бейонсе, Мисси Эллиот, Джина Келли, Джеймса Кэгни, Ширли Темпл и даже королеве Елизавете.