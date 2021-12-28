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Шаги свободы
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Steps of Freedom

Шаги свободы, 2021

2021 / Ирландия
9.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме

Зрелищный фильм-концерт рассказывает об эволюции ирландского танца от самых истоков до современного мирового феномена. По всему миру проходят еженедельные занятия ирландскими танцами, они захватывают миллионы зрителей на концертах, и еще больше тех, кто смотрит танцевальные шоу по телевизору. Этот фильм покажет поразительные выступления от самых именитых танцоров нашего времени, уникальную хронику и эффектные съемки из Ирландии, Британии и США. В фильме исследуется, что оказывало влияние на ритмы и стили ирландского танца на протяжении истории его развития – в Ирландии и за ее пределами. Картина наполнена отсылками к разным известным личностям, включая Джин Батлер, Майкла Флэтли, Бейонсе, Мисси Эллиот, Джина Келли, Джеймса Кэгни, Ширли Темпл и даже королеве Елизавете.

9.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 28 декабря 2021
Возраст 6+
Режиссер
Руан Маган
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шаги свободы 1 постер
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