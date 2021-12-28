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Постер фильма Шаги свободы
8.5
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8.5

Шаги свободы

, 2021
Steps of Freedom
Ирландия / документальный / 18+
Постер фильма Шаги свободы
8.5

О фильме

Зрелищный фильм-концерт рассказывает об эволюции ирландского танца от самых истоков до современного мирового феномена. По всему миру проходят еженедельные занятия ирландскими танцами, они захватывают миллионы зрителей на концертах, и еще больше тех, кто смотрит танцевальные шоу по телевизору. Этот фильм покажет поразительные выступления от самых именитых танцоров нашего времени, уникальную хронику и эффектные съемки из Ирландии, Британии и США. В фильме исследуется, что оказывало влияние на ритмы и стили ирландского танца на протяжении истории его развития – в Ирландии и за ее пределами. Картина наполнена отсылками к разным известным личностям, включая Джин Батлер, Майкла Флэтли, Бейонсе, Мисси Эллиот, Джина Келли, Джеймса Кэгни, Ширли Темпл и даже королеве Елизавете.

В ролях

Morgan Bullock
Self, also narrator
Aoife Whelan
Self, Assistant Professor, University College Dublin
Ríonach Uí Ógáin
Self, lecturer in Irish Folklore, University College Dublin
Kelly Fitzgerald
Self, Head of Irish Folklore & Ethnology, University College Dublin
DeWitt Fleming Jr.
Self
Jonathan Skinner
Self, Reader in the Anthropology of Events, University of Surrey
Leni Sloan
Self
Mick Moloney
Self
Brian Seibert
Self, author of 'What the Eye Hears: A History of Tap Dancing'
Steve Cooney
Self
Режиссер Руан Маган
Композитор Colm Mac Con Iomaire, Colm MacConiomare
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 28 декабря 2021
Производство Create One/Wonderland, Tyrone Productions, British Broadcasting Corporation (BBC)
Другие названия
Steps of Freedom, Askel vapauteen: Irlannin tanssin tarina, Irish Dance - Steps of Freedom, Les pas de la liberté: La danse irlandaise, Schritte in die Freiheit: Der irische Tanz, Steg mot frihet: den irländska dansens historia, Steps of Freedom: The Story of Irish Dance, Шаги свободы

Рейтинг фильма

8.5
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 8 августа 2026

Отзывы о фильме

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