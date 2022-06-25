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На экране появляется известная девчачьей половине заставка «Холостяка». Пухлогубая девушка произносит явно заученную дребедень о самой страстной и волшебной ночи в ее жизни. Камера отъезжает, и зритель попадает в гримерную, где моделям накладывают макияж для фотосъемки в купальниках, а фоном идет это телешоу. После нескольких удачных кадров агент предлагает девушкам заработать на вечеринке у состоятельных (и приличных!) мужчин. Не сразу, но согласившись пойти, Алена (Таисия Вилкова)…