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Дикая Дикая
Киноафиша Фильмы Дикая Отзывы о фильме «Дикая»
Дикая 2022 / Россия
7.1 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «Дикая»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

На экране появляется известная девчачьей половине заставка «Холостяка». Пухлогубая девушка произносит явно заученную дребедень о самой страстной и волшебной ночи в ее жизни. Камера отъезжает, и зритель попадает в гримерную, где моделям накладывают макияж для фотосъемки в купальниках, а фоном идет это телешоу. После нескольких удачных кадров агент предлагает девушкам заработать на вечеринке у состоятельных (и приличных!) мужчин. Не сразу, но согласившись пойти, Алена (Таисия Вилкова)…

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Наталия Володина 25 июня 2022, 13:17
Оценка
Фильм понравился, советую посмотреть. И детектив, и современный юмор
25 июня 2022, 13:17 Ответить
Елена Несмеева 27 июня 2022, 19:13
Оценка
Из-за трейлера была уверенна, что иду на комедию, но оказалось, что это достаточно серьезный, с элементами юмора фильм. Вполне смотрительный!
27 июня 2022, 19:13 Ответить
Никита Графинин 30 июня 2022, 16:43
Оценка
Нет, ребят, будем объективны. Для наших комедий этот уровень- хорош. Атмосфера, игра актеров, затронутые актуальные проблемы, визуал- на уровне. Мы с девушкой насладились фильмом. Где-то посмеялись, где-то с пониманием кивали. Российское кино возрождается и постепенно выходит из формата сиськопердольных комедий
30 июня 2022, 16:43 Ответить
Никита Зайцев 1 июля 2022, 23:22
Оценка
Классный фильм мне очень сильно понравился ставлю 5!!!!!!!!
1 июля 2022, 23:22 Ответить
shkarupin-max 5 июля 2022, 00:23
Оценка
Полный бред!\nВообще не комедия. И это при поддержке министерства культуры. Давно такого отстоя не видел.
5 июля 2022, 00:23 Ответить
User 7 июля 2022, 20:21
Оценка
Хороший фильм мне понравился ходила с мамой, очень интересный и даже смешной;) Всем советую
7 июля 2022, 20:21 Ответить
Александр Шибанов 22 июля 2022, 09:28
Оценка
Могло быть хуже ... "Булки" больше понравился.
22 июля 2022, 09:28 Ответить
Даша Киреева 22 июля 2022, 21:54
Оценка
классная комедия! очень понравилось! начало было немного скучновато, но конец и середина фильма просто супер! советую к просмотру ☺️
22 июля 2022, 21:54 Ответить
dimamarkovpro 23 июля 2022, 20:48
Оценка
Министерство культуры Российской федерации представляет.
Трейлер фильма "Дикая" меня заинтересовал и после просмотра трейлера я решил сходить на эту ленту в кино.
И, что я могу сказать после просмотра этого кинофильма?
Лента "Дикая" – это очень странное кино.
С одной стороны есть и хорошие актёры, и неплохой саундтрек, и отличная задумка, но клишированный и странный сюжет портит всё впечатление об этой ленте.
Но, могу отметить, что сюжет кинофильма в некоторых моментах становился интересным.
Этот фильм вначале должен быть триллером и лучше оставили сценарий в первом виде, но кому-то из создателей пришло в голову в последний момент переделать сценарий под комедию.
И, из-за этого лента не может определиться с жанром.
То это комедия с приключением, то триллер, то боевик, а финал вообще сказка.
Большая часть шуток в этом фильме была не смешная, но некоторые все-таки меня улыбнули.
Таисия Вилкова прекрасная актриса и она умеет играть, но большую часть этого фильма она кривляется, как и все остальные актёры этого фильма.
Сюжет повторюсь очень странный и клишированный.
Также, в фильме очень сильно было видно, что снимали на хромакее, причём в тех сценах где он и не нужен вовсе.
Создателям, что лень было арендовать салон машины, чтобы снять в ней?
Есть за, что можно похвалить этот фильм, а именно за хорошую операторскую работу, неплохих актёров, неплохой саундтрек, за красивые виды Якутии и за съёмки в реальном лесу.
В итоге, я бы не рекомендовал смотреть эту ленту.
Моя оценка: 5 из 10.
23 июля 2022, 20:48 Ответить
Николай 🦂🦂🦂🦂🐯🐯🐯🐯 7 августа 2022, 13:53
Оценка
Голая в тайге? На 10 минут бы её там хватило и всё.глупый фильм.
7 августа 2022, 13:53 Ответить
Николай 🦂🦂🦂🦂🐯🐯🐯🐯 7 августа 2022, 13:55
в ответ на сообщение Николай 🦂🦂🦂🦂🐯🐯🐯🐯 от 7 августа 2022, 13:53
Оценка
Гнус сожрал бы её моментально.
7 августа 2022, 13:55 Ответить
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