На экране появляется известная девчачьей половине заставка «Холостяка». Пухлогубая девушка произносит явно заученную дребедень о самой страстной и волшебной ночи в ее жизни. Камера отъезжает, и зритель попадает в гримерную, где моделям накладывают макияж для фотосъемки в купальниках, а фоном идет это телешоу. После нескольких удачных кадров агент предлагает девушкам заработать на вечеринке у состоятельных (и приличных!) мужчин. Не сразу, но согласившись пойти, Алена (Таисия Вилкова)…
Трейлер фильма "Дикая" меня заинтересовал и после просмотра трейлера я решил сходить на эту ленту в кино.
И, что я могу сказать после просмотра этого кинофильма?
Лента "Дикая" – это очень странное кино.
С одной стороны есть и хорошие актёры, и неплохой саундтрек, и отличная задумка, но клишированный и странный сюжет портит всё впечатление об этой ленте.
Но, могу отметить, что сюжет кинофильма в некоторых моментах становился интересным.
Этот фильм вначале должен быть триллером и лучше оставили сценарий в первом виде, но кому-то из создателей пришло в голову в последний момент переделать сценарий под комедию.
И, из-за этого лента не может определиться с жанром.
То это комедия с приключением, то триллер, то боевик, а финал вообще сказка.
Большая часть шуток в этом фильме была не смешная, но некоторые все-таки меня улыбнули.
Таисия Вилкова прекрасная актриса и она умеет играть, но большую часть этого фильма она кривляется, как и все остальные актёры этого фильма.
Сюжет повторюсь очень странный и клишированный.
Также, в фильме очень сильно было видно, что снимали на хромакее, причём в тех сценах где он и не нужен вовсе.
Создателям, что лень было арендовать салон машины, чтобы снять в ней?
Есть за, что можно похвалить этот фильм, а именно за хорошую операторскую работу, неплохих актёров, неплохой саундтрек, за красивые виды Якутии и за съёмки в реальном лесу.
В итоге, я бы не рекомендовал смотреть эту ленту.
Моя оценка: 5 из 10.
Авторизация по e-mail