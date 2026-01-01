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Мати Диоп
Mati Diop
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Мати Диоп
Мати Диоп
Mati Diop
Дата рождения
22 июня 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Биография Мати Диоп
Родилась 22 июня 1982 года.
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Популярные фильмы
7.1
35 стопок рома
(2008)
7.1
A Thousand Suns
(2013)
6.6
Дагомея
(2024)
Фильмография Мати Диоп
6.6
Дагомея
Dahomey
документальный
2024, Бенин / Франция / Сенегал
Смотреть трейлер
5.6
С любовью и яростью
Avec amour et acharnement
мелодрама
2022, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.5
Атлантика
Atlantique / Atlantics
драма
2019, Франция / Сенегал / Бельгия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
A Thousand Suns
Mille soleils
документальный
2013, Франция / Сенегал
7.1
35 стопок рома
35 rhums
драма
2008, Франция / Германия
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