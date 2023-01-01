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Черный краб Черный краб
Киноафиша Фильмы Черный краб Черный краб, 2022: актеры и роли
Svart krabba Черный краб 2022 / Швеция
6.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Черный краб, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Адам Берг Адам Берг Adam Berg
В ролях
Нуми Рапас Нуми Рапас Noomi Rapace Алиетт Офейм Алиетт Офейм Aliette Opheim Якоб Офтебро Якоб Офтебро Jakob Oftebro Дар Салим Дар Салим Dar Salim Ардалан Эсмаили Ардалан Эсмаили Ardalan Esmaili
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