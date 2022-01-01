Макмиллан: Ромео и Джульетта, 2022

Ромео и Джульетта страстно любят друг друга, но их семьи давно враждуют между собой. Влюблённые тайно обвенчались, но по трагическому стечению обстоятельств Ромео убивает в поединке Тибальта, кузена Джульетты. В наказание за это его высылают из города. Родители Джульетты вынуждают её выйти замуж за Париса, и она решается на крайнюю меру: выпивает сонное зелье, из-за которого будет казаться мёртвой, после чего очнётся и убежит к Ромео. Но до Ромео не доходит весть о плане, и он, убитый горем, возвращается к могиле Джульетты. Считая её мёртвой, он выпивает яд. Джульетта приходит в себя и видит, что Ромео мёртв. В отчаянии она бьет себя кинжалом в сердце.